تغيير غير مسبوق... فريق ترامب يعد قائمة بأسماء ضباط في البنتاغون ستتم إقالتهم

قال مصدران إن أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعدون قائمة بضباط الجيش الذين سيتم فصلهم وربما تشمل هيئة الأركان المشتركة في ما قد يكون تغييرا غير مسبوق في البنتاغون.

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وقال المصدران، المطلعان على المرحلة الانتقالية لترامب وطلبا عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بصراحة عن الخطط، إن التخطيط للفصل بدأ في مرحلة مبكرة من فوز ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر وقد يتغير مع تشكيل ترامب لإدارته.





وشكك أحد المصادر في جدوى الفصل الجماعي المنتظر في البنتاغون.





ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان ترامب نفسه سيؤيد الخطة رغم أنه في الماضي انتقد بشدة القادة العسكريين في وزارة الدفاع الذين انتقدوه. كما تحدث ترامب خلال الحملة عن "طرد الجنرالات المدركين لـ" والمسؤولين عن الانسحاب المضطرب من أفغانستان في عام 2021.



وقال المصدر الثاني إن الإدارة القادمة ستركز على الأرجح على الضباط العسكريين الأميركيين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لترامب.



ونُقل عن ميلي في كتاب "الحرب" لبوب وودوارد، الذي نُشر الشهر الماضي، وصف ترامب بأنه "فاشي حتى النخاع" واستهدفه حلفاء ترامب بسبب عدم ولائه المفترض للرئيس السابق.



وقال المصدر الثاني: "كل شخص تمت ترقيته وتعيينه من قبل ميلي سيرحل.. هناك قائمة مفصلة للغاية بكل من كان مرتبطًا بميلي. وسيرحلون جميعًا"، وفقا لتقرير خاص برويترز.



وتضم هيئة الأركان المشتركة أعلى الضباط رتبة في الجيش الأميركي وتضم رؤساء الجيش والبحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية والحرس الوطني وقوة الفضاء.



ويأتي الكشف عن خطط إقالة كبار قادة القوات المسلحة الأميركية بعد يوم من اختيار ترامب " بيت هيغسيث وزيرا للدفاع "، الذي أبدى استعداده لتطهير البنتاغون.



ومن غير الواضح ما إذا كان افتقار هيغسيث إلى الخبرة الإدارية قد يعقد قبول مجلس الشيوخ له وزيرا للدفاع، وما إذا كان البديل الأكثر تقليدية لهذا المنصب سينفذ مثل هذه الإقالات الشاملة. وقال المصدران، المطلعان على المرحلة الانتقالية لترامب وطلبا عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بصراحة عن الخطط، إن التخطيط للفصل بدأ في مرحلة مبكرة من فوز ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر وقد يتغير مع تشكيل ترامب لإدارته.وشكك أحد المصادر في جدوى الفصل الجماعي المنتظر في البنتاغون.ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان ترامب نفسه سيؤيد الخطة رغم أنه في الماضي انتقد بشدة القادة العسكريين في وزارة الدفاع الذين انتقدوه. كما تحدث ترامب خلال الحملة عن "طرد الجنرالات المدركين لـ" والمسؤولين عن الانسحاب المضطرب من أفغانستان في عام 2021.وقال المصدر الثاني إن الإدارة القادمة ستركز على الأرجح على الضباط العسكريين الأميركيين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لترامب.ونُقل عن ميلي في كتاب "الحرب" لبوب وودوارد، الذي نُشر الشهر الماضي، وصف ترامب بأنه "فاشي حتى النخاع" واستهدفه حلفاء ترامب بسبب عدم ولائه المفترض للرئيس السابق.وقال المصدر الثاني: "كل شخص تمت ترقيته وتعيينه من قبل ميلي سيرحل.. هناك قائمة مفصلة للغاية بكل من كان مرتبطًا بميلي. وسيرحلون جميعًا"، وفقا لتقرير خاص برويترز.وتضم هيئة الأركان المشتركة أعلى الضباط رتبة في الجيش الأميركي وتضم رؤساء الجيش والبحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية والحرس الوطني وقوة الفضاء.ويأتي الكشف عن خطط إقالة كبار قادة القوات المسلحة الأميركية بعد يوم من اختيار ترامب " بيت هيغسيث وزيرا للدفاع "، الذي أبدى استعداده لتطهير البنتاغون.ومن غير الواضح ما إذا كان افتقار هيغسيث إلى الخبرة الإدارية قد يعقد قبول مجلس الشيوخ له وزيرا للدفاع، وما إذا كان البديل الأكثر تقليدية لهذا المنصب سينفذ مثل هذه الإقالات الشاملة.

الجنرال براون من أوائل المفصولين



استهدف هيغسيث أيضًا خليفة ميلي، الجنرال في القوات الجوية سي كيو براون، متسائلاً عما إذا كان سيحصل على الوظيفة لو لم يكن أسود.



وكتب "هل كان ذلك بسبب لون بشرته؟ أو مهارته؟ لن نعرف أبدًا، لكننا نشك دائمًا - وهو ما يبدو في ظاهره غير عادل بالنسبة لبراون. ولكن نظرًا لأنه جعل بطاقة العرق واحدة من أكبر بطاقات الاتصال الخاصة به، فإن الأمر لا يهم حقًا".



قال المصدر الأول المطلع على تخطيط الانتقال إن براون سيكون من بين العديد من الضباط الذين سيغادرون مقر البنتاغون.



وقال المصدر: "سيتم فصل رؤساء هيئة الأركان المشتركة وجميع نواب الرؤساء على الفور"، قبل أن يشير إلى أن هذا لا يزال تخطيطًا مبكرًا فقط.



ومع ذلك، فقد قلل بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين من احتمال حدوث مثل هذا التغيير الكبير، قائلين إنه سيكون غير ضروري.



وقال المصدر الأول إنه سيكون من الصعب بيروقراطيا إقالة واستبدال شريحة كبيرة من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، مما يشير إلى أن التخطيط قد يكون عبارة عن تهديدات واستعراضات من قبل حلفاء ترامب.



غير أن المصدر الثاني أشار إلى أن معسكر ترامب يعتقد أن هيئة الأركان المشتركة بحاجة إلى التقليص بسبب التجاوز البيروقراطي الملحوظ.



وقال المصدر إن مثل هذا التقليص يمكن تحمله في منظمة بحجم الجيش الأميركي.



وأضاف المصدر: "هؤلاء الناس ليس أنه لا يمكن استبدالهم. إنهم قابلون للاستبدال بسهولة. والشيء الآخر أيضًا هو أنه لا يوجد نقص في الأشخاص الذين سيتقدمون".



وتابع قائلا "في الحرب العالمية الثانية، كنا نعين بسرعة كبيرة أشخاصًا في الثلاثينيات من العمر أو أشخاصًا مؤهلين ليكونوا جنرالات. وتعلم ماذا؟ لقد فزنا بالحرب". (سكاي نيوز)