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عربي-دولي

"النووي".. عراقجي: إيران لن تتفاوض "تحت الضغط والترهيب"

Lebanon 24
14-11-2024 | 04:13
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بعد اجتماع في طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران لن تتفاوض "تحت الضغط والترهيب" بشأن برنامجها النووي.
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وكتب عراقجي على إكس "نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "ستواصل بصفتها عضوا في معاهدة منع الانتشار النووي التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار في منشوره على إكس إلى إن بلاده أجرت "محادثات مهمة ومباشرة" مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران.

من ناحيته، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك ظروفا خطيرة تمر بها المنطقة.

وعبر غروسي عن أمله في أن تكون زيارته لإيران "مفيدة وإيجابية" وأن يتوصل إلى تفاهمات مع إيران.

 وقال "نحاول الحصول على إجابات بشأن البرنامج النووي الإيراني.. يجب علينا التحقق من المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

أما رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي فقال "لن نسمح لأي طرف بالضغط علينا"، مشيرا إلى أن أي تهديد لأمن إيران سيواجه بقوة وبشكل فوري

وأضاف إسلامي، الذي أشار إلى محادثات بناءة مع غروسي: "نهتم بمصالحنا العليا وسنرد على أي تهديد".
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