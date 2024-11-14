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عربي-دولي
العثور على مخبأ للقوات الأوكرانية يحتوي على مكونات لإنتاج المخدرات في ماريوبول
Lebanon 24
14-11-2024
|
04:36
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أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الروسية بأن رجال الشرطة والمخابرات عثروا في مدينة ماريوبول على مخبأ للعسكريين الأوكرانيين يحتوي على أكثر من 3 أطنان من المكونات لصنع المخدرات، بحسب "روسيا اليوم".
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وقال فرع هيئة الأمن الفدرالية الروسية في دونيتسك في بيان له اليوم الخميس إنه نتيجة عملية مشتركة لهيئة الأمن ووزارة الداخلية، "تم اكتشاف مخبأ يحتوي على أكثر من 3 أطنان من المكونات اللازمة لصنع المخدرات في مدينة ماريوبول" التي تم تحريرها في ربيع 2022.
وحسب البيان، فقد تبين أن المواد المكتشفة كانت تستخدمها الكتائب القومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لتحضير المخدرات التي كان يجري توريدها عبر قنوات التهريب إلى أراضي روسيا".
وأشارت البيان إلى أن متخصصين من الداخلية في دونيتسك صادروا المواد الكيميائية المكتشفة لدراستها ثم إتلافها بالطريقة المعتمدة.
وذكر البيان أن موظفي هيئة الأمن ينفذون أنشطة بحث إضافية لتحديد هوية المتورطين في تنظيم القناة غير القانونية لإيصال المخدرات إلى الأراضي الروسية.
وتحدثت السلطات الروسية منذ الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة عن العثور على عدد كبير مما يسمى بـ "المخدرات القتالية" في المواقع التي تركها الجيش الأوكراني، كما سبق أن أشارت إلى أن استخبارات كييف كانت تقوم بتجنيد تجار مخدرات في أوكرانيا، قبل إرسالهم إلى روسيا وتقديمها لهم كافة الرعاية الممكنة لترويج المخدرات في الأراضي الروسية.
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