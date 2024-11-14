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عربي-دولي
ماسك: عمل "وزارة الكفاءة" الجديدة سيكون منقولا على المباشر
Lebanon 24
14-11-2024
|
04:58
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قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي سيترأس "وزارة الكفاءة" الجديدة (DOGE)، على منصة X إن الإدارة ستجري بثا حيا أسبوعيا يتضمن تحديثات حول أنشطتها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء حساب لقسم جديد على شبكة التواصل الاجتماعي X، والذي وصل عدد متابعيه في وقت قصير إلى ما يقارب المليون مشترك، حيث قدر العدد صباح الخميس بـ 920 ألف قارئ.
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وكتب ماسك على المنصة: "سنقوم ببث تحديثات أسبوعية على المباشر على حساب DOGE".
وفي وقت سابق، أعلن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته.
ويشير اسم القسم الجديد إلى Dogecoin (DOGE)، وهي عملة مشفرة يدعمها ويشجعها ماسك. (روسيا اليوم)
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