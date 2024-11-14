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عربي-دولي
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وسط تقدم لقوات "الوسط"
Lebanon 24
14-11-2024
|
05:27
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أفادت الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس بأن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" واصلت تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في أراضي دونيتسك وحررت قرية فوزنيسينكا هناك.
وأضافت، قوات "الوسط" صدت أيضا 11 هجمة مضادة للعدو، فيما فاقت خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليتها 485 جنديا، ليصل إجمالي خسائره في محاور العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي إلى نحو 2025 جنديا.
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وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:
بلغت خسائر القوات الأوكرانية على يد وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف نحو 80 عسكريا.
حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في دونيتسك وخاركوف، مكبدة العدو خسائر تصل إلى 570 جنديا.
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