ما حقيقة نقل مقر حركة حماس السياسي إلى تركيا؟

نفى مسؤولون أتراك لصحيفة "تركيا" التقارير التي تُفيد عن نقل مقر حركة حماس السياسي إلى تركيا.

وكانت تقارير تحدثت بأن قطر تتجه لإغلاق مكتب "حماس" في الدوحة.