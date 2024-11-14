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ما حقيقة نقل مقر حركة حماس السياسي إلى تركيا؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:12
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نفى مسؤولون أتراك لصحيفة "تركيا" التقارير التي تُفيد عن نقل مقر حركة حماس السياسي إلى تركيا. 
 
وكانت تقارير تحدثت بأن قطر تتجه لإغلاق مكتب "حماس" في الدوحة. 
 
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