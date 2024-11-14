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حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي في غزة؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 07:02
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 43,736 شهيدا.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و112 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
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وأضافت الوزارة أنه "ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,736 شهيدا و103,370 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023". (روسيا اليوم)
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