الهجوم الإسرائيلي على دمشق تزامن مع زيارة مسؤول إيراني بارز.. من هو؟

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير إلى سوريا.



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وأفادت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بغارات استهدفت مبنى سكنيا في المزة في دمشق ومبنى آخر في قدسيا في ريف العاصمة السورية. (روسيا اليوم) وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن المستشار الإيراني هو علي لاريجاني، ويشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وأفادت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بغارات استهدفت مبنى سكنيا في المزة في دمشق ومبنى آخر في قدسيا في ريف العاصمة السورية. (روسيا اليوم)