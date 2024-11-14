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عربي-دولي

الهجوم الإسرائيلي على دمشق تزامن مع زيارة مسؤول إيراني بارز.. من هو؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:24
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير إلى سوريا.
 
وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن المستشار الإيراني هو علي لاريجاني، ويشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
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وأفادت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بغارات استهدفت مبنى سكنيا في المزة في دمشق ومبنى آخر في قدسيا في ريف العاصمة السورية. (روسيا اليوم) 
 
 
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