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ارتفاع عدد المتقدمين الإسرائيليين للحصول على الجنسية الألمانية

Lebanon 24
14-11-2024 | 13:52
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شهدت أعداد الإسرائيليين المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية خلال عام 2024 طفرة هائلة مقارنة بعام 2023، حسب مصادر رسمية في برلين.
وتقدم أكثر من 180 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية بين كانون الثاني وأيلول من هذا العام، وهو أضعاف من تقدموا بطلبات في عام 2023 بأكمله (9 آلاف)، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وزارة الداخلية الألمانية.
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ولفت ارتفاع عدد الإسرائيليين الراغبين في أن يصبحوا مواطنين ألمان انتباه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، لا سيما بعد أحداث 7 تشرين الأول، حسب الصحيفة.
وكان صعود اليمين المتطرف الألماني في السنوات الأخيرة مصحوبا بتغيير في موقفه تجاه إسرائيل، حيث تحدث أعضاء حزب البديل لألمانيا بشكل جيد عن الحكومات اليمينية في إسرائيل.
ومع ذلك، فقد نأى المجتمع اليهودي في ألمانيا بنفسه دائما عن حزب البديل لألمانيا، ولم يتم استقبال مسؤوليه المنتخبين رسميا في إسرائيل.
ورغم ذلك فهناك تحول واضح في الحزب بعيدا عن تقديم الدعم لإسرائيل، بقيادة فصيل داخل حزب البديل لألمانيا مؤيد لروسيا ويعارض مبيعات الأسلحة لكل من أوكرانيا وإسرائيل. 
المصدر: سكاي نيوز
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