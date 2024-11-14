الرئيس الفلسطيني: حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في غزة

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس عشية ذكرى "إعلان الاستقلال" التي توافق 15 تشرين الثاني من كل عام، تابعها مراسل الأناضول.وقال عباس إن "أي حديث عن حماية حل الدولتين، يجب أن يبدأ بوقف العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة على الفور".وطالب بـ "وقف ما تتعرض له الضفة الغربية (المحتلة) بما فيها القدس، من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتة".ودعا عباس المجتمع الدولي إلى "تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية".