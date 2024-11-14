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عربي-دولي

تعزيزات أمنية غير مسبوقة حول ترامب.. هكذا يتم حمايته

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:11
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كشفت مصادر لشبكة "CNN" أن الوكالات الأمنية المكلفة بحماية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب واتصالاته تواجه تحديات كبيرة، نظراً لأسلوب حياته الذي يتسم بحرية الحركة. ففي منتجعه الخاص مار إيه لاغو، يلتقي ترامب بعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات الأجنبية، إلى جانب الأفراد الراغبين في الانضمام إلى إدارته الجديدة، ما يرفع من مستوى التهديدات المحتملة حوله.
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وللتعامل مع هذه التحديات الأمنية، عززت الخدمة السرية حضورها حول المنتجع، وبدأت باستخدام كلاب آلية تتمتع بقدرات متقدمة في المراقبة والكشف عن المواد المتفجرة، بينما تكثف قوات خفر السواحل دورياتها لضمان حماية شاملة للمنطقة المحيطة.

ولكن المصادر أشارت إلى أنه في ظل عدم وجود قيود على من يمكن دعوتهم كضيوف إلى مار إيه لاغو، فإن المشهد الفوضوي يمثل تحديا فريدا لفرض الأمن ومكافحة التجسس، وقالت إنه يكاد يكون من المستحيل الاستعداد بالكامل.
 
ويدخل ترامب ولايته الثانية في مواجهة مجموعة من التهديدات الإلكترونية والجسدية، فقد حاولت الصين اختراق اتصالاته ودائرته الداخلية، واُتهمت  إيران بمحاولة قتله،  وخلال الحملة، نجا من محاولتي اغتيال منفصلتين.

ووفقا للمصادر، فإن هناك مشكلة أمنية سبقت الانتخابات وهي الضيوف غير المرغوب فيهم بمار إيه لاغو، فمنذ تموز، تم القبض على مواطن صيني عدة مرات لمحاولته الدخول إلى المنتجع.

 وذكرت المصادر أنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله لتعزيز الأمن هناك، وقال أحد مسؤولي الخدمة السرية لشبكة CNN: "لا يمكننا وضعه في فقاعة، والجميع ينتظرون لمعرفة كيف ستبدو الرئاسة الجديدة، وما هي التحديات الأمنية التي تنتظرنا". (CNN)
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