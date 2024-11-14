وزير أوكراني يدعم "السلام من خلال القوة" في رسالة لمرشح ترامب للخارجية

Advertisement

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الخميس، إنه يأمل أن ينتهج ماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي سياسة "السلام من خلال القوة"، وسط تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع الحرب في أوكرانيا.وكتب سيبيها على موقع "إكس": "تهانينا لماركو روبيو على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية الأميركي رقم 72".وأضاف: "أتطلع إلى العمل معا، وتعميق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المتبادلة على أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعزيز السلام من خلال القوة في أوكرانيا وحول العالم".(العربية)