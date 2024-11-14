Advertisement

عربي-دولي

وزير أوكراني يدعم "السلام من خلال القوة" في رسالة لمرشح ترامب للخارجية

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:40
A-
A+

Doc-P-1278566-638672490692926724.jpg
Doc-P-1278566-638672490692926724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الخميس، إنه يأمل أن ينتهج ماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي سياسة "السلام من خلال القوة"، وسط تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع الحرب في أوكرانيا.
Advertisement
وكتب سيبيها على موقع "إكس": "تهانينا لماركو روبيو على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية الأميركي رقم 72".
وأضاف: "أتطلع إلى العمل معا، وتعميق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المتبادلة على أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعزيز السلام من خلال القوة في أوكرانيا وحول العالم".
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:35 | 2024-11-15
01:20 | 2024-11-15
01:08 | 2024-11-15
01:04 | 2024-11-15
00:56 | 2024-11-15
00:53 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24