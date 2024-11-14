روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

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أعلنت روسيا، الخميس، سيطرتها على قرية قرب كوراخوفي في شرق أوكرانيا، وهي أحد خطوط الجبهة، حيث تتقدم قواتها في مواجهة الجيش الأوكراني، الذي يتراجع منذ أشهر.وتعلن روسيا سيطرتها على قرى في شرق أوكرانيا بشكل منتظم منذ هذا الصيف، فيما تواصل هجومها.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي بشأن المعارك، إن القوات الروسية "واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو وحرّرت بلدة فوزنيسينكا"، الواقعة غرب مدينة دونيتسك، والتي كان يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة، قبل أن تشن موسكو هجومها عام 2022.وتسيطر القوات الروسية الآن على الأراضي الواقعة إلى الشمال مثل كوراخوفي، وشرقها وجنوبها.