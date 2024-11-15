Advertisement

عربي-دولي

الهلالية المحاصرة تستغيث.. أكثر من 503 قتيلاً في شهر

Lebanon 24
15-11-2024 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1278580-638672511580165902.jpg
Doc-P-1278580-638672511580165902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، نزوح أكثر من 343 ألف شخص من ولاية الجزيرة وسط السودان إلى ولايات أخرى، بين 20 تشرين الأول الماضي، و13 تشرين الثاني الجاري.
فيما ارتفعت حصيلة قتلى مدينة الهلالية بالولاية منذ 21 يوما إلى 503 جراء هجمات قوات الدعم السريع، وفق ناشطين سودانيين.
Advertisement
وقالت المنظمة الدولية في بيان: "بين 20 تشرين الأول (الماضي) و13 تشرين الثاني(الجاري)، نزح ما يقدر بنحو 343 ألفا و473 شخصا، وهم ما يشكلون 68 ألفا و801 أسرة، من مواقع مختلفة في ولاية الجزيرة (إلى ولايات كسلا والقضارف شرقا، ونهر النيل شمالا)، بسبب انعدام الأمن المتزايد وتصاعد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".
وأضافت: "نزح حوالي 135 ألفا و405 أشخاص، من مناطق متعددة في شرق الجزيرة، بما فيها مدن تمبول ورفاعة والجنيد و20 قرية في المنطقة، خلال الفترة ما بين 20 و30 تشرين الأول الماضي".
وتابعت المنظمة: "وبين 30 تشرين الأول و13 تشرين الثاني، نزح 208 آلاف و68 شخصا إضافيًا من مواقع في مختلف أنحاء الجزيرة".
(الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:35 | 2024-11-15
01:20 | 2024-11-15
01:08 | 2024-11-15
01:04 | 2024-11-15
00:56 | 2024-11-15
00:53 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24