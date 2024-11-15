الهلالية المحاصرة تستغيث.. أكثر من 503 قتيلاً في شهر

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، نزوح أكثر من 343 ألف شخص من ولاية الجزيرة وسط السودان إلى ولايات أخرى، بين 20 تشرين الأول الماضي، و13 تشرين الثاني الجاري.فيما ارتفعت حصيلة قتلى مدينة الهلالية بالولاية منذ 21 يوما إلى 503 جراء هجمات قوات الدعم السريع، وفق ناشطين سودانيين.وقالت المنظمة الدولية في بيان: "بين 20 تشرين الأول (الماضي) و13 تشرين الثاني(الجاري)، نزح ما يقدر بنحو 343 ألفا و473 شخصا، وهم ما يشكلون 68 ألفا و801 أسرة، من مواقع مختلفة في ولاية الجزيرة (إلى ولايات كسلا والقضارف شرقا، ونهر النيل شمالا)، بسبب انعدام الأمن المتزايد وتصاعد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".وأضافت: "نزح حوالي 135 ألفا و405 أشخاص، من مناطق متعددة في شرق الجزيرة، بما فيها مدن تمبول ورفاعة والجنيد و20 قرية في المنطقة، خلال الفترة ما بين 20 و30 تشرين الأول الماضي".وتابعت المنظمة: "وبين 30 تشرين الأول و13 تشرين الثاني، نزح 208 آلاف و68 شخصا إضافيًا من مواقع في مختلف أنحاء الجزيرة".