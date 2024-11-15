ارتفاع حالات الانتحار في الجيش الأميركي عام 2023

Advertisement

قالت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، إن أكثر من 500 شخص من أفراد الجيش الأمريكي، انتحروا في عام 2023، وهو رقم أعلى من مؤشر عام 2022.وجاء في بيان تم نشره على موقع الوزارة: "في العام التقويمي 2023، انتحر 523 عسكريا، بزيادة عن العام السابق (493)".ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9%. وفي معظم الحوادث، كان الضحايا من العسكريين الشباب.ووفقا لبعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين، لا يزال الذكور الشباب يشكلون الغالبية العظمى من حالات الانتحار، ويستخدم معظمهم سلاحا ناريا لتنفيذ ذلك.(روسيا اليوم)