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وزير أوكراني يدعو ماركو روبيو لدعم السلام

Lebanon 24
15-11-2024 | 00:53
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قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أمس الخميس إنه يأمل أن ينتهج ماركو روبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي سياسة "السلام من خلال القوة"، وسط تساؤلات حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع الحرب في أوكرانيا.
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وكتب سيبيها على موقع إكس "تهانينا لماركو روبيو على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية الأميركي رقم 72".

وأضاف "أتطلع إلى العمل معاً، وتعميق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المتبادلة على أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعزيز السلام من خلال القوة في أوكرانيا وحول العالم".

وسبق أن أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "السلام من خلال القوة" في تهنئته لدونالد ترامب على انتخابه.

وقال روبيو في مقابلات أجريت معه في الآونة الأخيرة إنه يتعين على أوكرانيا السعي إلى التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات بدلاً من التركيز على استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.
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