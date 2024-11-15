23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمة الحريديم... الجيش الإسرائيلي يحذر من أزمة تجنيد
Lebanon 24
15-11-2024
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيصدر ألف استدعاء فقط لليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) من أجل أداء الخدمة العسكرية خلافا لطلب المستشارة القانونية بإصدار 7 آلاف استدعاء.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء أنه يعتزم إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي للحريديم بدءا من الأسبوع المقبل، على الرغم من إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي أمر بإصدارها.
Advertisement
وقبيل إقالته بوقت قصير، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان حينئذ، إن وزير الدفاع وافق على توصية بإصدار 7 آلاف أمر جديد بعد مراجعة قوائم الأفراد المؤهلين للتجنيد، إضافة إلى 3 آلاف أمر صدرت في يوليو/تموز الماضي.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن غالانت وافق على هذه الخطوة بعد لقاء مع مسؤولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وبالتوازي مع ذلك، طالب الجيش بتمديد الخدمة في صفوف القوات النظامية، محذرا من أزمة تجنيد، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نسبة التجنيد في صفوف الجيش لا تتعدى 83%.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
04:00 | 2024-11-14
14/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
05:11 | 2024-11-14
14/11/2024 05:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
07:04 | 2024-11-14
14/11/2024 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
Lebanon 24
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
08:41 | 2024-11-14
14/11/2024 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
15:48 | 2024-11-14
14/11/2024 03:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:44 | 2024-11-15
من 10 نقاط.. زيلينسكي يطرح خطة لتعزيز لأمن الداخلي
03:30 | 2024-11-15
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف.. "حزب الله" أعاد بناء نفسه
03:25 | 2024-11-15
أوكرانيا تعزز الأمن الداخلي وسط حرب مسيرات محتدمة مع روسيا
03:10 | 2024-11-15
بالفيديو.. إسرائيل تزعم مهاجمة مقرات قيادة لقوة الرضوان في "حزب الله"
03:10 | 2024-11-15
لابيد: مهرج التيك توك الفاشل بن غفير دمر الشرطة
02:55 | 2024-11-15
تسريبات أمنية تهز العلاقات الأميركية الإسرائيلية
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
15/11/2024 10:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 10:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 10:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24