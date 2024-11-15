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ترامب يلتقي رئيس الأرجنتين

Lebanon 24
15-11-2024 | 01:20
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التقى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، في نادي مار- إيه- لاجو مع رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، وهو أول زعيم أجنبي يلتقي به الرئيس المنتخب منذ فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي.
وتم تأكيد اللقاء من قبل شخص طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم الإعلان عن الحدث، وقال الشخص إن الاجتماع جرى على نحو جيد، وأضاف أن ميلي التقى أيضا مع مستثمرين.
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وبعد وقت قصير، ألقى ميلي، الذي يصف نفسه بأنه "أناركو-رأسمالي" ويحظى بمديح مستمر من ترامب، خطابا في حفل معهد "أميركا أولا" في مار-إيه-لاجو.
وتحدث بإيجاز باللغة الإنجليزية، ثم ألقى خطابا أطول بالإسبانية منتقدا الأيديولوجيات اليسارية وأشاد بالملياردير إيلون ماسك.
وانتقد ميلي الطبقة السياسية الحاكمة التي قال إنها مسؤولة عن نظام يستخدم الأنظمة الضريبية غير العادلة لفرض "إعادة توزيع الثروة بالقوة".
كما هنأ رئيس الأرجنتين ترامب على "انتصاره المدوي" في الانتخابات، وقال: "اليوم، رياح الحرية تهب بقوة أكبر" واصفا الانتصار بـ "دليل قاطع على أن قوى السماء إلى جانبنا".
كما تحدث ترامب إلى الحضور في الحفل، مهنئا ميلي على العمل الذي قام به من أجل الأرجنتين وقال إنه "شرف" أن يكون رئيس الأرجنتين في ناديه. (العربية)
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