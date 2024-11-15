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لابيد: مهرج التيك توك الفاشل بن غفير دمر الشرطة

Lebanon 24
15-11-2024 | 03:10
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وبخ يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، واصفا إياه بـ"مهرج التيك توك الفاشل" الذي "دمر" الشرطة الإسرائيلية.
وقال لابيد في تغريدة على موقع "إكس" اليوم الجمعة: "مهرج التيك توك الفاشل بن غفير دمر الشرطة، وفي عهده تحطمت سجلات الهجمات والكوارث، ولا يشعر أي مواطن في إسرائيل بالأمان، الشوارع تحترق، والمدنيون يقتلون، والإرهاب منتشر، وهو يلتقط الصور ويغرد مثل عارض الأزياء في إنستغرام".
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وأضاف: "نتنياهو يعرف أن من واجبه إقالته".
(سكاي نيوز)
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