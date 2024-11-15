أوكرانيا تعزز الأمن الداخلي وسط حرب مسيرات محتدمة مع روسيا

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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكشف عن خطة من 10 نقاط الأسبوع المقبل تتناول قضايا إمدادات الطاقة وإنتاج الأسلحة من بين مواضيع أخرى لضمان الأمن الداخلي للبلاد التي تعاني من الحرب.وفي خطابه المسائي يوم الخميس، لم يقدم زيلينسكي تفاصيل أخرى.غير أن الرئيس الأوكراني تحدث عن جبهة القتال وأشاد بما وصفه بكفاءة المدافعين الأوكرانيين في منطقة كوبيانسك، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.وكانت تقارير قد وردت في وقت سابق تفيد بأن مركبات روسية مدرعة قد دخلت البلدة الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية في المنطقة الشمالية الشرقية من خاركوف. فيما أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف لاحقا أنه جرى صد الهجوم.واحتلت القوات الروسية كوبيانسك من شباط إلى أيلول 2022 قبل أن يتمكن الأوكرانيون من استعادة المدينة.وفي سياق التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إنه أسقط 25 طائرة مسيرة من أصل 29 وصاروخا واحدا من صاروخين موجهين من طراز كيه.إتش-69/59 خلال هجوم شنته روسيا الليلة الماضية.(العربية)