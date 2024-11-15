أوامر تجنيد لـ7 آلاف من "الحريديم" في الجيش الإسرائيليّ

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على تجنيد 7 آلاف من اليهود المتشددين الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "أوامر التجنيد سيتم إرسالها على دفعات بدءا من الأحد، وبناء على اعتبارات الجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز)