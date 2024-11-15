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أوامر تجنيد لـ7 آلاف من "الحريديم" في الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
15-11-2024 | 07:29
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على تجنيد 7 آلاف من اليهود المتشددين الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "أوامر التجنيد سيتم إرسالها على دفعات بدءا من الأحد، وبناء على اعتبارات الجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز)
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