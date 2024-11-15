هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن إسرائيل شنت، الجمعة، غارات جديدة على منطقة المزة في دمشق.وكانت إسرائيل قد شنت، الخميس، عدة غارات على مناطق مختلفة من سوريا ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى.وأفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأنه شن هجمات يوم أمس على طرق النقل على الحدد السورية اللبنانية والتي كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله. (سكاي نيوز عربية)