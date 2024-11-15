19
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اقتصاد تونس ينمو 1.8%
Lebanon 24
15-11-2024
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نما الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وقال المعهد إن "التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا بحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة".
Advertisement
وأضاف أنه "بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي". (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
06:51 | 2024-11-15
15/11/2024 06:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
15:48 | 2024-11-14
14/11/2024 03:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
07:12 | 2024-11-15
15/11/2024 07:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتسلم مسودة جديدة لوقف النار.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
لبنان يتسلم مسودة جديدة لوقف النار.. هذه تفاصيلها
12:37 | 2024-11-14
14/11/2024 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كادت ان تقع.. نانسي عجرم تتعثر على المسرح شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
كادت ان تقع.. نانسي عجرم تتعثر على المسرح شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
00:28 | 2024-11-15
15/11/2024 12:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:41 | 2024-11-15
تحذير إسرائيلي جديد إلى سكان الغبيري (صورة)
10:34 | 2024-11-15
هنغاريا: يجب إعادة النظر في العقوبات الأوروبية على روسيا
10:24 | 2024-11-15
جاريد كوشنر... ما هو الدور الذي سيلعبه صهر ترامب في الشرق الأوسط؟
10:05 | 2024-11-15
فيديو نشره "حزب الله".. شاهدوا كيف قصف وزارة الدفاع الإسرائيليّة بصاروخ "قادر 2"
10:00 | 2024-11-15
هل ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة؟ صحيفة تكشف
09:53 | 2024-11-15
مئات الوفيات في مدينة سودانية محاصرة.. ما المرض المنتشر هناك؟
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
15/11/2024 18:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 18:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 18:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24