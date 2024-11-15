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إقتصاد

اقتصاد تونس ينمو 1.8%

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:24
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نما الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وقال المعهد إن "التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، أبرزت أن النشاط الاقتصادي سجل نموا بحجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة".
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وأضاف أنه "بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي". (سكاي نيوز)

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