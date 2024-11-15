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صحة

مئات الوفيات في مدينة سودانية محاصرة.. ما المرض المنتشر هناك؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:53
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ثبت إصابة عشرات السكان الهاربين من مدينة الهلالية المحاصرة في ولاية الجزيرة السودانية، بالكوليرا، في تطور يوفر تفسيرا محتملا للوفيات المبلغ عنها للمئات هناك.
وفي حين يقول نشطاء محليون إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم، قدمت مجموعة من سكان الهلالية في الشتات لرويترز قائمة بأكثر من400 حالة وفاة، وهو رقم يقولون إنه يتزايد كل ساعة.
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وتحاصر قوات الدعم السريع المدينة، التي تعد موطنا لعشرات الآلاف من السكان المحليين والنازحين، منذ 29 تشرين الأول ضمن حملة هجمات في شرق ولاية الجزيرة، ثأرا لانشقاق أحد كبار قادة القوة شبه العسكرية وانضمامه للجيش.

ومع ورود تقارير عن وفيات جماعية، انتشرت شائعات عن قيام جنود قوات الدعم السريع بتسميم المواطنين عمدا، لكن المصدر الطبي قال إن عددا متزايدا من الأشخاص الفارين من المدينة ثبتت إصابتهم بالكوليرا. (العربية)

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