هنغاريا: يجب إعادة النظر في العقوبات الأوروبية على روسيا

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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة مما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.وأضاف أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة الهنغارية: "يجب خفض أسعار الطاقة بكل الوسائل. وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات لأن أسعار الطاقة لن تنخفض في ظل سياسة العقوبات الحالية".وتابع أن الشركات الأميركية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى. (سكاي نيوز)