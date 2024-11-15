كارثة بسبب هاتف.. هذا ما حدث بين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف 16"

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وأكد التحقيق أن المراقب الجوي، خلال انشغاله بهاتفه المحمول، لم يتبع بروتوكولات السلامة القياسية، حيث منح طائرة تصريحا بالإقلاع، بينما سمح في نفس الوقت لطائرة أخرى بعبور المدرج، بحسب ما افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وانتبه قائد الطائرة المغادرة للأمر وأنقذ الموقف، عندما انحرف بمقاتلته متجنبا الأخرى بمسافة صغيرة.وبعد التحقيقات حُكم على المراقب بالسجن لمدة 8 أيام وإبعاده عن منصبه، بينما انتقد بعض مسؤولي سلاح الجو الإسرائيلي العقوبة باعتبارها غير كافية نظرا لخطورة خرق السلامة.وأشار التقرير إلى أن المراقب "لديه تاريخ من الهفوات المهنية". (سكاي نيوز)