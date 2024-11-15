"ستنتهي بشكل أسرع".. ماذا أعلن زيلينسكي عن الحرب في ولاية ترامب؟

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وأشار خلال حديثه مع صحيفة "سترانا" الأوكرانية، إلى أن "الحرب ستنتهي ولكن لا يوجد موعد محدد لذلك".وأضاف أنه "مما لا شك فيه فإن سياسة هذا الفريق الذي سوف يترأس البيت الأبيض ستنهي الحرب بشكل أسرع"، مشدداً على أنه "أخبر ترامب وبقية القادة الغربيين بأن وضع أوكرانيا في موقع اجلس واستمع غير ممكن". (روسيا اليوم)