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عربي-دولي

"ستنتهي بشكل أسرع".. ماذا أعلن زيلينسكي عن الحرب في ولاية ترامب؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 14:41
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة عن اعتقاده بأن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأشار خلال حديثه مع صحيفة "سترانا" الأوكرانية، إلى أن "الحرب ستنتهي ولكن لا يوجد موعد محدد لذلك".
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وأضاف أنه "مما لا شك فيه فإن سياسة هذا الفريق الذي سوف يترأس البيت الأبيض ستنهي الحرب بشكل أسرع"، مشدداً على أنه "أخبر ترامب وبقية القادة الغربيين بأن وضع أوكرانيا في موقع اجلس واستمع غير ممكن". (روسيا اليوم) 
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