Advertisement

عربي-دولي

دوي انفجارات في تل أبيب

Lebanon 24
15-11-2024 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1278936-638673108422524685.jpg
Doc-P-1278936-638673108422524685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت تقارير صحافية إسرائيلية، إنه سمع دوي انفجارات في تل أبيب، وإن الجيش الإسرائيلي يحقق في مصدرها.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه لم يتم رصد إطلاق أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، وأنه يُجرى التحقيق في معرفة سبب صوت الانفجار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في خليج حيفا وعكا ومناطق عدة بالجليل
lebanon 24
16/11/2024 03:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سمع دوي انفجار في قيساريا
lebanon 24
16/11/2024 03:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط وانفجار مسيّرة في منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي
lebanon 24
16/11/2024 03:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع أصوات 3 انفجارات في بيت هيلل وكريات شمونة
lebanon 24
16/11/2024 03:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل

إعلام

إسرائيلية:

انفجار

مناطق

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:20 | 2024-11-15
18:00 | 2024-11-15
17:23 | 2024-11-15
16:49 | 2024-11-15
16:23 | 2024-11-15
16:11 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24