قالت تقارير صحافية إسرائيلية، إنه سمع دوي انفجارات في تل أبيب، وإن الجيش الإسرائيلي يحقق في مصدرها.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه لم يتم رصد إطلاق أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، وأنه يُجرى التحقيق في معرفة سبب صوت الانفجار.