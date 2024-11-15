أقوى رجل في غزة عسكريًا.. من يتولى القيادة في حماس بعد اغتيال السنوار؟

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أضافت: "مع ذلك، فهو في هذه المرحلة ناجح جزئيا فقط ولا يدير سوى جزء من القوات في الميدان. ونادرا ما يخرج محمد السنوار للعلن، ويمرر الرسائل شفهيا عبر الرسل وأيضا من خلال ملاحظات مكتوبة، تماما مثل أخيه قبل اغتياله"، مشيرةً إلى أنه "رغم أن محمد السنوار هو أقوى رجل في قطاع غزة عسكريا، إلا أنه بعيد جدا عن يحيى السنوار أو محمد الضيف من حيث الهيبة والقدرة"، زاعمة أن "قيادة حماس لا تعتبر محمد السنوار صاحب القدرة المطلقة، كما كان حال كبار مسؤولي حماس الذين تم اغتيالهم".وبحسب التقرير، يركز محمد السنوار نشاطه الرئيسي على الصمود ومحاولة استعادة قدرات حركة "حماس"، وقد نجح في بعض الأماكن. (روسيا اليوم)