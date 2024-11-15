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عربي-دولي

ترقّب لعقوبات أوروبية على إيران.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 17:23
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قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون فرض عقوبات جديدة على إيران يوم الاثنين القادم بسبب توريدها صواريخ باليستية إلى روسيا يجرى استخدامها في الحرب في أوكرانيا.
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وتأتي الإجراءات العقابية الجديدة بعد فرض حزمة أولى من العقوبات في تشرين الأول الماضي.

ومن المقرّر أن يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة في اجتماع يُعقد في بروكسل لمناقشة الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتلقّاه روسيا من كوريا الشمالية والصين وإيران.
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