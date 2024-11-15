ترقّب لعقوبات أوروبية على إيران.. ما السبب؟

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وتأتي الإجراءات العقابية الجديدة بعد فرض حزمة أولى من العقوبات في تشرين الأول الماضي.ومن المقرّر أن يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة في اجتماع يُعقد في بروكسل لمناقشة الحرب في أوكرانيا والدعم الذي تتلقّاه روسيا من كوريا الشمالية والصين وإيران.