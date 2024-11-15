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رجل يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية

Lebanon 24
15-11-2024 | 18:20
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قضم رجل قطعة من أذن شرطية في مدينة كولونيا الألمانية خلال مشاجرة في الشارع.
وقالت الشرطة الألمانية يوم الجمعة إن الشرطية البالغة من العمر 26 عاماً اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.

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وأصاب الرجل البالغ من العمر 40 عاماً أحد المارة في جبهته بمفتاح في البداية، ثم تصرف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.
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