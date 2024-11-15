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عربي-دولي

تفاؤل اوكراني بانتهاء الحرب مع روسيا.. وموسكو: ننتظر مقترحات ترامب

Lebanon 24
15-11-2024 | 23:31
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب مع روسيا "ستنتهي على نحو أسرع" بعد تولي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقال لإذاعة "سوسبيلن" الأوكرانية: "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم".
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وتابع: "ستنتهي الحرب، لكن لا يوجد تاريخ محدد (لنهايتها). بالطبع، مع سياسة هذا الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن، ستنتهي الحرب على نحو أسرع".

وأضاف أن "السلام العادل" أمر هام للغاية بالنسبة لأوكرانيا. وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلا بنّاء" مع دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأضاف أن ترامب "سمع الأسس التي نعتمد عليها. ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب إنفاق إدارة جو بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في شباط 2022، ووعد ترامب بحل هذا النزاع "خلال 24 ساعة" من دون أن يوضح الكيفية. ووعد الجمعة مجددا "بالعمل بجدية شديدة في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا" لأن الحرب "يجب أن تتوقف".

وتخشى أوكرانيا أن يضعف الدعم الأميركي لها فيما تواجه قواتها صعوبات على الجبهة، أو أن يفرض عليها اتفاق يتضمن التنازل عن مناطق لروسيا.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل ترامب للأزمة في أوكرانيا، مضيفاً أن موسكو تنتظر المقترحات.

قال لافروف لصحافيين: "لا أستطيع أن أتخيل (كيف سيحل ترامب الأمر). سننتظر المقترحات. نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن هذا، أنه في كل الأحوال، أي سياسي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، فإنه يستحق الاهتمام".

وأضاف لافروف: "لكننا لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه. لقد صاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفنا بوضوح في خطابه في وزارة الخارجية الروسية في 14 حزيران من هذا العام". (العربية)

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