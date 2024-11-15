بايدن: "التعاون المزعزع للاستقرار" بين روسيا وكوريا الشمالية خطر

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وفي ذات السياق، أشاد الرئيس الأميركي بالتعاون المتزايد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، والذي يأتي كرد على المخاوف بشأن العلاقات العسكرية المتزايدة بين بيونغ يانغ وموسكو.



وفي قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) في بيرو، أكد بايدن الدور بالغ الأهمية للتحالف الثلاثي في مواجهة التعاون بين كوريا الشمالية الخطير وروسيا.



وأضاف الرئيس الأميركي أن التحالف الثلاثي "بني ليبقى.. هذا ما آمله وأتوقعه". وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا بـ"التعاون الخطير المزعزع للاستقرار"، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في ليما عاصمة البيرو.وفي ذات السياق، أشاد الرئيس الأميركي بالتعاون المتزايد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، والذي يأتي كرد على المخاوف بشأن العلاقات العسكرية المتزايدة بين بيونغ يانغ وموسكو.وفي قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) في بيرو، أكد بايدن الدور بالغ الأهمية للتحالف الثلاثي في مواجهة التعاون بين كوريا الشمالية الخطير وروسيا.وأضاف الرئيس الأميركي أن التحالف الثلاثي "بني ليبقى.. هذا ما آمله وأتوقعه".

وأعلن البيت الأبيض أن الزعماء الثلاثة سيعلنون إنشاء أمانة عامة لإضفاء طابع رسمي على التحالف الذي أطلق العام الماضي في قمة عقدت في كامب ديفيد.



وتشير تقارير إلى أن الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون حاليا إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية. (العربية)