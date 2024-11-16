زيلينسكي: يجب أن نفعل ما بوسعنا لإنهاء الحرب في العام المقبل





واعترف زيلينسكي بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

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وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأوكراني على أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "غير مهتم بإبرام اتفاق سلام".



والجمعة، قال زيلينسكي في مقابلة مع وسيلة الإعلام الأوكرانية "سوسبيلني"، إنه "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم". قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة إذاعية تم بثها، السبت، إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الحرب مع روسيا "العام المقبل، ومن خلال الدبلوماسية".واعترف زيلينسكي بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، حسب ما أفادت وكالة رويترز.وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأوكراني على أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "غير مهتم بإبرام اتفاق سلام".والجمعة، قال زيلينسكي في مقابلة مع وسيلة الإعلام الأوكرانية "سوسبيلني"، إنه "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم".

وأضاف: "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط".



وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلا بنّاءً" مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال محادثتهما الهاتفية، موضحا أن الأخير "سمع الأسس التي نعتمد عليها. ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".



وانتقد ترامب إنفاق إدارة جو بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط 2022، متعهدا بحل هذا النزاع "خلال 24 ساعة" من دون أن يوضح الكيفية.



ووعد ترامب، الجمعة، مجددا "بالعمل بجدية شديدة في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا" لأن الحرب "يجب أن تتوقف".



وحسب وكالة فرانس برس، فإن أوكرانيا تخشى أن يضعف الدعم الأميركي لها فيما تواجه قواتها صعوبات على الجبهة، أو أن يفرض عليها اتفاق يتضمن التنازل عن مناطق لروسيا.