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عربي-دولي
هجمات إسرائيلية واعتقالات.. ماذا يجري في الضفة الغربية؟
Lebanon 24
16-11-2024
|
06:29
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هاجم إسرائيليون، السبت، منازل فلسطينية وأحرقوا 3 مركبات، وغرفا زراعية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "عددا من المستعمرين هاجموا منازل على أطراف حي الضباط في بيت فوريك، بعض منها قيد الإنشاء، وأضرموا النيران في المركبات الثلاث، وعددا من الغرف الزراعية، مما أدى إلى احتراقها بالكامل".
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وأوضحت الوكالة أن "مواطنا أصيب برضوض، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل المستعمرين".
ووفق "وفا"، "تتعرض بلدة بيت فوريك، وقرى جنوب وشرق نابلس، لهجمات متكررة من قبل المستعمرين، ويستهدفون قاطفي الزيتون والمنازل والمركبات، بحماية جيش الاحتلال".
اعتقالات
واعتقلت القوات الإسرائيلية، الجمعة والسبت، 12 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية ، بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس".
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