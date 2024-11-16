مجموعة السبع: سنُواصل فرض تدابير باهظة التكلفة على روسيا

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أكد زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى تعهدهم بمواصلة فرض تدابير باهظة التكلفة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، من خلال فرض عقوبات وضوابط تصدير وغيرها من التدابير، وتعهدوا بدعم كييف مهما تطلب الأمر.وقال بيان مشترك نشر اليوم: "تظل روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام العادل والدائم".وتابع البيان: "ندعم كييف مع اقتراب اليوم الألف من حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا". (سكاي نيوز)