إخلاء مدرسة بعد اكتشاف مادة متفجرة بحوزة أحد التلاميذ

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اضطرت إدارة مدرسة ابتدائية في بريطانيا إلى إخلائها على الفور من الأطفال وإبلاغ السلطات بعد أن اكتشف المعلمون أن بحوزة أحد التلاميذ مادة متفجرة، كان يصطحبها معه إلى المدرسة لعرضها على الطلبة خلال النشاط المدرسي المعتاد.وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، وقعت الحادثة في مدرسة "أوركارد" الابتدائية داخل بلدة ديبدين بورليو الواقعة في منطقة هامبشاير جنوب غربي إنكلترا.وتم إخلاء الأطفال من المدرسة بعد أن أحضر أحد التلاميذ جهازاً متفجراً لعرضه عليهم.وقال متحدث باسم الشرطة: "تم إخلاء المدرسة بهدوء وحضر فريق التخلص من العناصر لأخذ الجهاز بعيداً لتدميره كإجراء احترازي". (العربية)