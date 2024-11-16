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لن يحضر قمة المناخ.. الرئيس الإسرائيلي ألغى زيارته إلى أذربيجان

Lebanon 24
16-11-2024 | 12:50
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أكدت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء يوم السبت بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوغ"، ألغى زيارته إلى أذربيجان ولن يحضر قمة المناخ في باكو.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن إلغاء الزيارة المقررة إلى باكو جاء لأسباب أمنية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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وقامت وزارة الخارجية لدى الاحتلال، مؤخرا بتحديث تحذير السفر إلى أذربيجان المتاخمة لإيران، وشددت على أن "هناك خوفا من وجود بنى تحتية مختلفة يرجح أن تضر بالإسرائيليين وهناك تهديد محتمل مستمر بإيذاء الإسرائيليين".

وطلبت وزارة الخارجية لدى الاحتلال، الإسرائيليين، بـ"اتخاذ المزيد من الاحتياطات".

ونقلا عن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن تقديرات من مصادر مقربة  لوزيرة النقل في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف" تشير إلى أن إلغاء زيارة رئيس الاحتلال "هرتسوغ" إلى أذربيجان قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية. (شبكة قدس)
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