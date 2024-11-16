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عربي-دولي
ترامب يعتزم حضور مباراة للفنون القتالية المختلطة
Lebanon 24
16-11-2024
|
16:38
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يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التوجه إلى مدينة نيويورك، في وقت لاحق اليوم السبت، لحضور مباراة في الفنون القتالية المختلطة بمسابقة (يو.إف.سي)، بحسب ما ذكر مصدران مطلعان.
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يغادر فيها ترامب منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت في الـ 5 من شهر تشرين الثاني الجاري.
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وكان ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، قد سافر إلى العاصمة واشنطن يوم الأربعاء الماضي، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وهو يعكف حاليا في منتجعه مار ألاجو في فلوريدا، على اختيار أعضاء الإدارة الجديدة.
ولم يذكر فريق ترامب إلى أين سيتجه الرئيس المنتخب اليوم السبت، لكن مصدرين مطلعين قالا إنه يخطط لحضور مباراة بطولة "يو.إف.سي" في ماديسون سكوير جاردن. (ارم نيوز)
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