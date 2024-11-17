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عربي-دولي

بعد يومين من موافقة كاتس على تجنيد 7 آلاف من الحريديم.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
17-11-2024 | 11:22
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أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إخطارات جديدة بعد يومين على موافقة يسرائيل كاتس على تجنيد 7 آلاف من (الحريديم) في الجيش.

وتضمنت الإخطارات استدعاء للتجنيد لمزيد من اليهود المتزمتين دينيا، لتعزيز قوات الجيش أثناء القتال على الحدود الجنوبية والشمالية، وهي الخطوة التي قد تزيد من تأجيج التوتر بين الإسرائيليين المتدينين والعلمانيين.
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جاء هذا بعدما قضت المحكمة العليا فيحزيران، بأن وزارة الدفاع لم تعد قادرة على منح إعفاءات شاملة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ترتيب قائم منذ قرابة وقت قيام دولة إسرائيل في عام 1948 عندما كان عدد اليهود المتزمتين دينيا، أو الحريديم، ضئيلا. (العربية) 
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