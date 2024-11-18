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عربي-دولي

قبيل العقوبات الاوروبية المنتظرة.. هذا ما قالته ايران

Lebanon 24
18-11-2024 | 00:45
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فيما يرتقب أن يفرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على إيران، اليوم الإثنين، بداعي دعمها لروسيا عسكريا عبر ارسال صواريخ باليستية، استبق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك الخطوة.

وانتقد عراقجي القرار الأوروبي المنتطر، مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي نفسه نفى تسليم طهران صواريخ باليستية إلى موسكو.
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كما أضاف في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أن الاتحاد الأوروبي "رفض رغم ذلك التراجع عن استهدافه العشوائي للمسافرين جواً من خلال ملاحقة الخطوط الجوية الإيرانية "

"ذريعة واهية"
كذلك لفت إلى أن الاتحاد "يستخدم نفس الذريعة الواهية لاستهداف خطوط الشحن الإيرانية أيضًا."

واعتبر أنه "لا يوجدأي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لمثل هذا السلوك"

إلى ذلك، شدد على أن "حرية الملاحة مبدأ أساسي في قانون البحار"، محذرا من أن تطبيقه بشكل انتقائي، قد يرتد سلباً على فارضه.
 
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