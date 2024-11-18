مشروع بريطاني في مجلس الأمن يطالب بوقف حرب السودان

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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين، بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية، ويسمحا بتسليم المساعدات.ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضاً إلى حماية المدنيين.وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول، إن "المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبداً" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.