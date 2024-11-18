أردوغان يعتزم اقتراح تجميد النزاع الأوكراني خلال قمة العشرين

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نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، تقديم اقتراح لتجميد الصراع الأوكراني على طول خط المواجهة.وقالت الوكالة: "اليوم الاثنين، سيقدم أردوغان خلال اجتماع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اقتراحه لتجميد النزاع على طول الخطوط الحالية لجبهات القتال".وبحسب مصادر الوكالة، سيقترح الرئيس التركي تأجيل مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو لمدة 10 سنوات على الأقل، وتجميد النزاع على طول خط المواجهة الحالي وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجزء الشرقي من دونباس، ونشر هناك قوات عسكرية دولية.وأضافت مصادر الصحيفة أن أردوغان سيقترح على فلاديمير زيلينسكي تأجيل مناقشة موضوع الانضمام إلى الحلف خلال الفترة المذكورة أعلاه.ووفقا للوكالة، يرى الجانب التركي أن هذا هو السبيل الأكثر واقعية لحل النزاع، على الرغم من اعترافه بأنه سيكون من الصعب على أوكرانيا قبول مثل هذا الاقتراح.