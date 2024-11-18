سموتريتش: نخوض أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل

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وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بأنها الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل.وقال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نخوض أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا. بدون النصر لا يوجد أمن، وبدون الأمن لا يوجد اقتصاد".ولم يذكر سموتريتش تقديرا للتكلفة الراهنة ولا المستقبلية للحرب.لكن في أيلول الماضي، قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن تكلفة الحرب على غزة تتفاقم بشكل كبير، والجيش رفع تقديراته الإجمالية من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار).لكن سموتريتش زعم أن "الاقتصاد في وضع أفضل بكثير مما كنا نتوقع".ويدعو سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، إلى الاستيطان في غزة وإقامة حكومة إسرائيلية عسكرية فيها، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.غير أنه زعم أيضا أن "هناك إجماع على أهداف الحرب، وإقامة مستوطنات في غزة ليس جزءا منها، رغم أنه مهم للأمن".ووجَّه سموتريتش اللوم إلى الجيش الإسرائيلي لرفضه تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.وقال: "حقيقة أن الحيش يرفض تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو (...) جزء كبير من السبب في أن المختطفين لم تتم إعادتهم بعد"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.وأضاف: "إذا كان هذا هو المطلوب لضمان الأمن، فلا أخشى أن نكون بديلا للحكم في غزة لفترة من الوقت للقضاء على حماس".