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عربي-دولي

السفارة الروسية في مصر تحذر من تصعيد خطير قد يؤدي إلى حرب نووية

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:05
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أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا رسميا جاء فيه أن "الدول الغربية، وفقا لوسائل إعلام غربية، تتبنى سياسات تصعيدية تهدد الاستقرار الدولي".

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تراجع ثقة الناخبين الأميركيين بسياسات الرئيس الحالي جو بايدن، ينسق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لضرب أهداف بعيدة المدى داخل العمق الروسي باستخدام صواريخ أميركية وفرنسية وبريطانية منطلقة من الأراضي الأوكرانية، مما يمثل تهديدا مباشرا لموسكو ومدن روسية كبرى أخرى.
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وحذرت السفارة من أن هذه السياسات تدفع العالم نحو شفا حرب نووية، محملة الدول الغربية مسؤولية هذا التصعيد الخطير.

ووفقا للتقارير أعطى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة لضرب روسيا.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية من مثل هذه الخطوة، قائلا إنها ستمثل "مشاركة مباشرة" لحلف شمال الأطلسي العسكري في حرب أوكرانيا.

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