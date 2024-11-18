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عربي-دولي

غانتس: هذا شرط أي اتفاق مع لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:25
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جدد زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، مطلبه منح الجيش، في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، حرية الهجوم على لبنان في حال حدوث أي انتهاك.
وقال غانتس، عبر منصة "إكس": "شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي انتهاك". (الاناضول)
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