سقوط صاروخ بالقرب من سفينة بريطانية في عدن

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، بتلقيها معلومات عن سقوط صاروخ على مقربة من سفينة على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن.وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن "سفينة على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن، أبلغت عن سقوط صاروخ على مقربة منها"، مؤكدة أن "السفينة وطاقمها بخير".وتعمل السلطات على التحقق من الموضوع، مشددة على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة. (روسيا اليوم)