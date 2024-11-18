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عربي-دولي

البيت الأبيض: روسيا المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:12
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قال البيت الأبيض، الاثنين، ردا على الكرملين، إن روسيا هي المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا وهي من أشعل نار الحرب.
وجاء التصريح بعدما أفادت تقارير صحيفة، الأحد، بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجاز لأوكرانيا استخدام الصواريخ الأميركية بعيدة المدى، على أن يتركز هذا الاستخدام في كورسك الروسية.
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وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق على هذه التقارير، بينما أفادت مراسلة "الحرة" في واشنطن بأن "الإدارة الأميركية تعتبر قرار روسيا بإشراك قوات من كوريا الشمالية في القتال يشكل تصعيدا لهذا النزاع".
وقال الكرملين، الاثنين، إن أي قرار أميركي يسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ في عمق الأراضي الروسية يعني أنها ستكون تدخلت بشكل مباشر في الصراع.
وعندما سُئل عن هذه التقارير، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنها لم تستند إلى أي بيان رسمي، لكنه قال إنه لو صحت فإنها ستعني "تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".
وأشار المتحدث إلى موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الشأن.  (الحرة)

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