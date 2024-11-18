غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ409 على القطاع إلى 43.922 شهيد، و103.898 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 76 شهيد و158 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.(الوطن)