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لازاريني يكشف.. هذا هو البديل لوكالة "الأونروا" في غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:43
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إعتبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الإثنين أن البديل الوحيد لعمل الوكالة في قطاع غزة هو السماح لإسرائيل بإدارة الخدمات هناك.

ووصل لازاريني إلى جنيف لحضور اجتماع مع المانحين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة بها الشهر الماضي في ما وصفه بأنه واحدة من أحلك اللحظات في تاريخ الوكالة الممتد منذ 75 عاما.
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وقال لازاريني للصحفيين على هامش الاجتماع "لا زلت أتلقى أسئلة عما إذا كانت هناك خطة بديلة؟ لا توجد خطة بديلة"، مضيفاً "إذا لم يكن هناك رد من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، ستعود المسؤولية إلى القوة المحتلة، وهي إسرائيل". (روسيا اليوم) 

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